Песков заявил, что условий для перезагрузки отношений РФ и США пока нет

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Разговоры о перезагрузке отношений между Москвой и Вашингтоном не имеют под собой реальной почвы, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Никаких условий пока для перезагрузки нет", - сказал он журналистам в среду, заметив при этом, что и сам этот термин (перезагрузка) употреблять не стоит.

Представитель Кремля сделал акцент на том, что, несмотря на достигнутое с американскими партнерами понимание о необходимости продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3), "говорить о перезагрузке отношений не приходится в настоящее время".

"Достаточно того, что президенты [в ходе телефонного разговора] вчера, отметив наличие достаточно серьезных разногласий, все-таки подчеркнули необходимость продолжения диалога", - сказал Песков.

По его оценке, камней преткновения на этом треке "достаточно много", и "они не одиночные". Однако пресс-секретарь президента воздержался от того, чтобы конкретизировать существующие препятствия.