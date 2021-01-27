Песков заявил, что термины России и США по ситуации на Украине расходятся

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Используемые Россией и США термины по ситуации на Украине говорят о серьезных разногласиях в позициях, но стороны готовы к диалогу. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Использованные фразы отражают позицию сторон. Конечно, разница в изложении говорит о серьезных разногласиях на этот счет. Но главное то, что имеется готовность продолжать диалог для обсуждения этих разногласий", - сказал Песков.

Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать разницу в терминах, которые Кремль и Белый дом использовали при обозначении украинской темы, затронутой в телефонной беседе президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Так, Кремль использовал формулировку "внутриукраинское урегулирование". В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя этот разговор, заявила о поддержке со стороны США "суверенитета Украины перед лицом продолжающейся агрессии со стороны России".

Песков отрицательно ответил на вопрос, затрагивалась ли в беседе тема перспектив переговоров по Донбассу на уровне помощников президентов России и США. Ранее регулярный контакт по этому вопросу поддерживали бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер и экс-помощник президента РФ Владислав Сурков. "Нет, не обсуждали", - сказал Песков.