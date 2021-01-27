В Кремле считают срок продления ДСНВ достаточным для последующей работы в этом направлении

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Кремль считает продление Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет достаточным сроком для последующей работы в этом направлении.

В среду в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Москва согласилась на предложение Вашингтона о продлении ДСНВ на пять лет. "Это хороший срок, который позволит хорошо поработать в случае наличия соответствующей политической воли над либо дальнейшим продлением, либо над новым текстом договора", - отметил представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, как президентам РФ и США Владимиру Путину и Джо Байдену удалось договориться так быстро по теме ДСНВ, Песков напомнил, что "этому предшествовала достаточно напряженная работа". "Работа эта должна была ускориться в свете приближения уже дедлайна", - отметил пресс-секретарь, обратив внимание на то, что срок действия нынешнего договора истекает в начале февраля. "Поэтому до разговора (телефонная беседа Путина и Байдена состоялась во вторник - прим. ТАСС) уже была проделана работа", - констатировал он.