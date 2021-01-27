Песков: РФ готова обсуждать сохранение Договора по открытому небу в случае готовности США

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Россия может вернуться к обсуждению сохранения Договора по открытому небу (ДОН), если американская сторона проявит такой интерес. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам телефонного разговора лидеров России и США.

"Подчеркивалось президентом [РФ Владимиром] Путиным, что после того, как США приняли решение выйти из ДОН, Россия искала пути, возможности остаться в этом договоре. Однако эти поиски не дали результата, и переговоры с европейцами не дали ничего позитивного. В этой связи Россия приняла свое решение", - напомнил Песков. "Вместе с тем есть еще временной лаг, и в случае готовности американских партнеров как-то продолжить обсуждение, такая возможность есть", - подчеркнул представитель Кремля.

Он также уточнил, что для детального обсуждения этого вопроса у президентов РФ и США не было времени. "Но было отмечено, что можно продолжить разговор по ДОН тоже", - добавил пресс-секретарь российского лидера.

Говоря о том, обсуждали ли Владимир Путин и президент США Джо Байден новое российское оружие, в том числе гиперзвуковое, а также пути регулирования в этой сфере, Песков заметил, что такие вопросы дискутируются на экспертном уровне по линии министерств иностранных дел. "Вчера эти нюансы никоим образом не обсуждались во время разговора глав государств", - добавил представитель Кремля.

Что касается договоренности о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3), то пресс-секретарь российского лидера уточнил, что речь идет о том же самом документе, который действовал ранее, без всяких изменений. Он подчеркнул, что есть "очень важное понимание и согласие о необходимости продления ДСНВ". "Это чрезвычайно важное совместное понимание, которое будет реализовано", - заключил Песков.