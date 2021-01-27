Песков: РФ и США продолжат контакты для организации встречи лидеров "пятерки" СБ ООН

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Россия и США продолжат контактировать по вопросу проведения встречи лидеров пяти постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя итоги состоявшегося во вторник телефонного разговора лидеров РФ и США.

"Она (инициатива РФ по проведению саммита - прим. ТАСС) будет дальше рассматриваться, и на этот счет продолжатся контакты российско-американские", - сказал Песков.

Инициативу проведения встречи лидеров стран - постоянных членов СБ ООН выдвинул 23 января 2020 года президент РФ Владимир Путин. Это предложение поддержали все остальные государства "пятерки" - Китай, Франция, США и Великобритания. Однако из-за пандемии коронавируса проведение встречи в очном формате было отложено. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал ТАСС, что Москва по-прежнему готова к проведению встречи лидеров пяти постоянных членов СБ Организации Объединенных Наций и ожидает реакции новой американской администрации на это предложение.