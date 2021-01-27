Песков: Путин и Байден не обсуждали по телефону личную встречу или перспективу визитов

"Как таковая личная встреча не обсуждалась, тема визитов не обсуждалась, но была подчеркнута готовность и намерение продолжать диалог", - сказал он.

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден во время телефонного разговора 26 января не обсуждали перспективы личной встречи и визитов, но выразили готовность к продолжению диалога. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В целом Песков охарактеризовал первый телефонный разговор Путина и Байдена как "рабочий и откровенный". Он напомнил, что они уже встречались в 2011 году в Москве, "и они уже тогда говорили друг с другом достаточно откровенно".

Отвечая на вопрос о продолжительности состоявшейся беседы, представитель Кремля сказал, что она составила чуть больше 35 минут.

По словам Пескова, первый телефонный разговор Путина с Байденом состоялся по инициативе российской стороны. Он напомнил, что беседа глав государств состоялась во вторник во второй половине дня. "Это была инициатива российской стороны", - сказал представитель Кремля.

Песков пояснил, что Москва предложила провести разговор, чтобы в том числе поздравить Байдена с началом работы на посту президента США. "А также, конечно, обсудить наиболее актуальные вопросы, главный из которых - это ратификация соглашения о продлении ДСНВ (Договор о стратегических наступательных вооружениях) и вообще решение о продлении ДСНВ на пять лет", - добавил он.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что эксперты уже завершили работу по подготовке необходимых документов. "Главы государств подтвердили наличие такой договоренности", - отметил он.

В первом телефонном разговоре Путин и Байден обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. Они рассмотрели возможности для сотрудничества в борьбе с пандемией, а также в других сферах, включая торгово-экономическую. Также лидеры РФ и США выразили удовлетворение обменом нотами между двумя странами о продлении ДСНВ. При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла во вторник на брифинге для журналистов, что Байден сам позвонил российскому лидеру.