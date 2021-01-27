Песков: власти в диалоге с вышедшими на акции протеста, но не с участниками погромов

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Власти ведут диалог с недовольными гражданами, но с "молодчиками, которые принимают участие в погромах и нападении на представителей органов правопорядка", диалога быть не может. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Не может быть диалога с теми молодчиками, которые в рамках несогласованных акций протеста принимали участие в погромах, в нападениях на представителей органов правопорядка", - отметил он.

С другими же недовольными гражданами "диалог есть, он будет продолжаться", заверил Песков. "Так или иначе этот диалог осуществляется, именно к этим людям адресованы предупреждения о том, что они нарушают закон, принимая участие в этих акциях, этих людей просят воздержаться от этого, с ними весьма корректно себя вели представители органов охраны правопорядка", - напомнил представитель Кремля.

Несогласованные акции в поддержку задержанного Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах 23 января. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. По информации источника ТАСС в медицинских кругах, травмы различной степени тяжести получили 42 сотрудника правоохранительных органов. Были пострадавшие и среди протестующих.