Песков заявил, что Путин в разговоре с Байденом разъяснил ситуацию с Навальным

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Тема Алексея Навального была затронута в телефонном разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, подтвердил журналистам в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Что касается этой темы, то да, она была затронута президентом Соединенных Штатов Америки, были даны необходимые разъяснения со стороны президента Путина", - сказал представитель Кремля.

Песков не дал ответа на вопрос, можно ли говорить о взаимопонимании лидеров или сильно отличающихся позициях по данной теме. "С нашей стороны были представлены необходимые разъяснения", - повторил он.

Пресс-секретарь также не стал уточнять, какие именно аспекты ситуации с Навальным обсуждали Путин и Байден, заметив, что "они касались тех вопросов, которые были затронуты президентом США". "Ни одна из ремарок не осталась без объяснения", - заверил Песков.