Песков заявил, что сторонников Путина в России гораздо больше, чем противников

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что тех, кто поддерживает главу государства Владимира Путина, намного больше тех, кто негативно относится к нему.

"Есть те, кто негативно относится [к президенту], есть те, кто поддерживает Путина. И тех, кто поддерживает Путина, их гораздо, несравнимо больше, чем тех, кто этого не делает", - заявил представитель Кремля в беседе с журналистами в среду. "И те, и другие являются гражданами России, и мы с уважением относимся к точкам зрения и тех, и других", - подчеркнул он. При этом Песков добавил, что "естественно, большинство импонирует больше".

Представитель Кремля вновь вернулся к оценке численности участников несанкционированных акций в прошедшую субботу, которую давал ранее. "Все оценивается в сравнении", - заметил Песков, напомнив о своих словах о том, что на акции пришло мало людей. "Контекст этих слов - если сравнивать с теми людьми, которые голосуют за Путина, то это незначительное количество людей, потому что президента поддерживают и голосуют за него в рамках легитимного института выборов гораздо больше людей. Вот о чем шла речь", - подчеркнул пресс-секретарь.

Говоря о лозунгах против президента, которые были на несанкционированных акциях, Песков отметил, что "отношение к главе государства, если это не связано с какими-то оскорбительными выпадами, высказывается в ходе голосования на выборах". "Вот это именно то отношение, реакция на которое может иметь какие-то легитимные результаты, но если высказывать это отношение, разбивая машины и кидаясь чем-то в полицейских, то, конечно, мы к этому относимся крайне негативно", - заявил представитель Кремля.