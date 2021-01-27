Песков: погранзастава под Геленджиком появилась еще до возведения там каких-то объектов

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Пограничная застава под Геленджиком появилась еще до строительства каких-то объектов в этом районе, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не владею деталями, я только знаю, что там же погранотряд давно был, до того, как там какие-то объекты появились. Это я точно знаю", - сказал представитель Кремля в среду.

С вопросом относительно времени появления в этом районе бесполетной зоны Песков рекомендовал обратиться в ФСБ.

Как сообщило в среду издание РБК со ссылкой на ФСБ России, бесполетная зона в районе мыса Идокопас в Геленджикском районе была установлена приказом Минтранса от 24 июля 2020 года в интересах пограничной безопасности из-за возросшей разведывательной активности ряда стран к территории, где расположена приграничная застава погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю.

Ранее пресс-секретарь президента РФ назвал чушью публикации Алексея Навального о "дворце" главы государства Владимира Путина в Геленджике. Представитель Кремля считает главной целью подобных материалов получение денег от граждан жульническими способами.