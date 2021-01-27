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Соглашение о продлении ДСНВ

СФ по предложению Матвиенко включил в повестку вопрос о продлении ДСНВ

Ранее Госдума единогласно проголосовала за ратификацию этого соглашения

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Совет Федерации по предложению председателя палаты Валентины Матвиенко включил в повестку заседания в среду закон о ратификации соглашения о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) на пять лет.

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"В соответствии с требованием регламента Совета Федерации о первоочередном рассмотрении законов о ратификации международных соглашений, пользуясь представленным мне правом, вношу предложение включить в повестку дня сегодняшнего заседания данный вопрос", - сказала Матвиенко.

Ранее в среду Госдума единогласно проголосовала за ратификацию этого соглашения.

Накануне вечером стало известно, что президенты России и США - Владимир Путин и Джо Байден - выразили удовлетворение обменом нотами между двумя странами о продлении ДСНВ. В Кремле подчеркнули, что "в ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов". В этот же вечер президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ на пять лет - до 5 февраля 2026 года.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаСШАРоссияСоглашение о продлении ДСНВ
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