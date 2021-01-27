Совфед ратифицировал соглашение о продлении ДСНВ до 5 февраля 2026 года

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду единогласно ратифицировал внесенное президентом России Владимиром Путиным соглашение о продлении до 5 февраля 2026 года Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, именуемый также СНВ-3). За это проголосовали 148 членов СФ.

"Это хороший договор, который исчерпывающим образом обеспечивает национальную безопасность России. Если договор не был бы продлен, исчезли бы потолки, исчезли бы количественные ограничения, что открыло бы совершенно другие возможности для продолжения гонки вооружений. В этом соглашении детально прописаны условия проведения взаимных инспекций. И этот механизм осуществления инспекций тоже ушел бы в прошлое, это было бы катастрофично для обеспечения прозрачности в действиях сторон по данному соглашению", - сказал глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев.

"Мы надеемся, что это послужит снижению международной напряженности и нормализации как российско-американских отношений, так и всеобщей обстановки", - добавил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Накануне вечером стало известно, что президенты России и США - Владимир Путин и Джо Байден - выразили удовлетворение обменом нотами между двумя странами о продлении ДСНВ. В Кремле подчеркнули, что "в ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов". В этот же вечер президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ на пять лет - до 5 февраля 2026 года. Ранее в среду Госдума единогласно проголосовала за ратификацию этого соглашения.

"Продление договора отвечает национальным интересам Российской Федерации, позволяет сохранить транспарентность и предсказуемость стратегических взаимоотношений России и США, поддержать стратегическую стабильность в мире", - говорится в пояснительной записке. В ней отмечается, что выигранное в результате пролонгации договора время можно использовать для комплексных двусторонних переговоров о дальнейшем контроле над ракетно-ядерными вооружениями "с обязательным рассмотрением всех факторов, влияющих на стратегическую стабильность".

В записке отмечается, что продление ДСНВ благоприятно скажется на международной обстановке, подтвердит приверженность РФ своим обязательствам в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия, будет способствовать "процессу ядерного разоружения, в том числе позволит придать ему в перспективе многосторонний характер".