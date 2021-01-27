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Соглашение о продлении ДСНВ

Матвиенко уверена, что продление ДСНВ войдет в число ключевых событий 2021 года

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Продление Договора между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) до 2026 года станет одним из ключевых событий всего 2021 года, уверена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Только что мы завершили процедуру ратификации важнейшего для системы мировой безопасности соглашения, СНВ-3 продлен. Нет сомнения, что, несмотря лишь на начало наступившего года, это событие, конечно же, войдет в число ключевых событий всего 2021 года", - сказала Матвиенко на заседании верхней палаты парламента.

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