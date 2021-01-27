МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прогнозирует, что противоречия в мире могут нарастать практически во всех сферах.

"Есть все основания полагать, что существуют риски дальнейшего нарастания противоречий", - заявил глава российского государства в среду во время онлайн-выступления на "давосской неделе".

По мнению Путина, "такие тенденции могут проявляться практически во всех сферах".

Пандемия коронавируса ускорила структурные изменения в мировой экономике и политике, которые начали формироваться еще до нее, считает Путин. "Трудно не заметить коренных трансформаций в глобальной экономике, политике, в социальной жизни, в технологиях. Пандемия коронавируса, ставшая серьезным вызовом всему человечеству, лишь подстегнула, ускорила структурные изменения, предпосылки для которых уже были достаточно давно сформированы", - заявил глава российского государства. По его словам, "эта пандемия обострила проблемы и дисбалансы, также ранее уже накопившиеся в мире".

Путин отметил риски нарастания противоречий в мировой политике и экономике. Он также добавил, что традиционные меры стимулирования экономики уже исчерпали себя.

Кроме того, президент отметил поляризацию общественных взглядов и обострение внутриполитических процессов в мире. Путин назвал опасной иллюзией надежду на то, что проблему разделения общества можно "задвинуть в угол".

Президент России надеется, что глобальный "горячий" конфликт в мире сейчас невозможен.