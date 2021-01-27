Рябков заявил, что РФ предложит США идеи о неразмещении ракет средней и меньшей дальности

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Москва возобновит свои предложения по мораторию на РСМД (ракеты средней и меньшей дальности) после завершения формирования новой команды президента США Джо Байдена, занимающейся вопросами контроля над вооружениями. Об этом заявил в среду журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Когда в Вашингтоне завершится процесс формирования новой команды, занимающейся вопросами национальной безопасности, включая контроль над вооружениями, мы, конечно, им эти предложения возобновим, о них напомним и пригласим к предметному диалогу. Не через микрофоны, не путем обмена комментариями публичными, а в нормальном ключе за переговорным столом", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

"Я не думаю, что ДРСМД в том виде, как он существовал на протяжении 30 лет, может быть восстановлен. Это, в общем-то, другая эпоха, и она осталась в прошлом. Сейчас надо смотреть вперед, и никто кроме нас не выдвинул никаких идей, что делать в этой области в интересах обеспечения хотя бы минимального уровня предсказуемости и в интересах укрепления безопасности. Мне кажется, что западные коллеги либо не понимают, либо осознанно передергивают содержание предложений президента Российской Федерации [Владимира Путина] о встречных мораториях", - отметил Рябков.

Замглавы МИД РФ добавил, что предложение Путина предполагает проверку мораториев на неразмещение соответствующих систем в европейской зоне. "Мы должны проверять, что таких систем нет в странах НАТО. Соответственно, мы готовы с ними договариваться о соответствующих мерах проверки на нашей территории. Это было бы реальным конкретным вкладом в укрепление всеобщей безопасности", - отметил он.

Что касается азиатской зоны, продолжил Рябков, РФ будет тоже готова действовать в рамках одностороннего шага по неразмещению ракет меньшей и средней дальности до тех пор, пока там не появятся соответствующие системы американского производства. "Но все это пока что остается предложением, которое в силу, наверное, политических причин и каких-то предпочтений наших оппонентов не встречает конкретного отклика", - заключил замминистра.

Продление ДСНВ

Рябков также отметил, что достижение договоренности о продлении на пятилетний срок Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) - это серьезный внешнеполитический успех.

"Как уже было сказано, суть договоренности - продлить срок действия договора в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений и дополнений, в соответствии со вторым пунктом его 14-й статьи на период пять лет - до 5 февраля 2026 года. Совершенно точно и правильно было отмечено, что это полностью, на сто процентов соответствует российской позиции. И это можно считать серьезным внешнеполитическим успехом", - сказал он.

Рябков отметил, что новая команда в Белом доме проявила "определенный прагматизм и здравый подход" по этому вопросу.

Замглавы МИД добавил, что Россия рассчитывает на диалог с США по проблемам в сфере стратегической стабильности. "Особое внимание считаем необходимым уделять средствам, применяемым в целях нанесения первого удара для нейтрализации или ослабления потенциала сдерживания другой страны", - отметил замминистра.

Переговоры по контролю над вооружениями

Рябков подчеркнул, что Россия не собирается уговаривать другие страны подключиться к переговорному процессу по контролю над вооружениями.

"Что касается китайского фактора, то, как и в случае с Великобританией и Францией, это суверенное решение стран, мы не будем никого уговаривать, - сказал он. - Мы не будем играть несвойственную ответственному участнику переговорного процесса роль. Не в наших правилах кому-то что-то навязывать. Мы приглашаем к диалогу, предлагаем схемы и решения и думаем, что работа состоит в убеждении того кто, на другой стороне стола, в правильности позиций. Будем этого придерживаться и дальше".

Вместе с тем, как указал Рябков, подключение любой другой страны, обладающей потенциалом в этой сфере, к переговорному процессу либо к договоренностям между Москвой и Вашингтоном возможно. "Мы всегда говорили, что нужно двигаться в сторону многосторонности, но отмечали при этом, что приоритетом же является подключение в первую очередь Великобритании и Франции, поскольку они ближайшие союзники США и входят в "ядерную пятерку", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.