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Путин считает продление ДСНВ шагом в правильном направлении

Президент России также констатировал, что в целом на международной арене "противоречия все-таки закручиваются, что называется, по спирали"
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Продление Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) - шаг в правильном направлении, однако в целом противоречия в мире продолжают "закручиваться по спирали". Такое мнение высказал в среду президент РФ Владимир Путин в выступлении по видеосвязи на "давосской неделе".

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"Безусловно, это шаг в правильном направлении", - сказал российский лидер, комментируя свой разговор с президентом США Джо Байденом и достижение договоренности между Москвой и Вашингтоном о продлении ДСНВ.

При этом Путин констатировал, что в целом на международной арене "противоречия все-таки закручиваются, что называется, по спирали". Он отметил, что неспособность и неготовность разрешать по существу такие проблемы в XX веке обернулись катастрофой Второй мировой войны.

"Конечно, сейчас такой глобальный горячий конфликт, надеюсь, в принципе невозможен. Очень надеюсь", - сказал Путин, пояснив, что его возникновение означало бы "конец цивилизации". "Но ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо, если, конечно, ничего не предпринимать для того, чтобы этого не случилось", - подчеркнул президент России.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияВыступление Путина на "давосской неделе"Соглашение о продлении ДСНВ
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