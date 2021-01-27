Путин: нелегитимные санкции увеличивают риски одностороннего применения военной силы

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Попытки обвинить во внутренних проблемах другие страны повышают риски одностороннего применения военной силы. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин, выступая на "давосской неделе" в онлайн-формате.

"Использование торговых барьеров, нелегитимные санкции, ограничение финансовой, технологической, информационной сфер - подобная игра без правил критически повышает риски одностороннего применения военной силы. Вот, в чем опасность", - предостерег Путин.

Российский лидер заметил, что имеет в виду применение силы "под тем или иным надуманным предлогом". "Это умножает вероятность появления новых горячих точек на нашей планете. Это все то, что не может нас не беспокоить", - заключил он.

Президент России также отметил, что нерешенные внутренние проблемы могут подтолкнуть ряд стран к поиску "виновных" за рубежом.

"Явная угроза, с которой мы можем столкнуться в наступившем десятилетии, это дальнейшее обострение всего комплекса международных проблем. Нерешенные и нарастающие внутренние социально-экономические проблемы могут подталкивать к поиску того, на кого можно все свалить, обвинить во всех бедах и перенаправить раздражение и недовольство своих граждан", - сказал глава российского государства.

По его словам, примеры такого можно видеть уже сейчас. "Мы ощущаем, что градус внешнеполитической пропагандистской риторики нарастает", - констатировал Путин. Можно ожидать, что более агрессивным станет и характер практических действий, "включая давление на те страны, которые не согласны с ролью послушных, управляемых сателлитов", заявил президент РФ.

Объединение усилий

Президент России уверен, что в переломные моменты страны должны объединять усилия на судьбоносных направлениях, несмотря на имеющуюся конкуренцию.

"Конкуренция, соперничество между странами в мировой истории не прекращались и не прекращаются никогда, и противоречия, столкновения интересов на самом деле естественная вещь для столь сложного организма, как человеческая цивилизация", - констатировал глава российского государства в онлайн-выступлении на "давосской неделе" в среду. При этом он уверен, что "в переломные моменты это не мешало, а напротив побуждало объединять усилия на самых важных, действительно судьбоносных направлениях".

"Мне представляется, что сейчас именно такой период. Очень важно честно оценивать ситуацию, сосредоточится не на мнимых, а на реальных глобальных проблемах, на устранении дисбалансов, критически важных для международного сообщества. Тогда, уверен, мы сможем добиться успеха, достойно ответить на вызовы третьего десятилетия XXI века", - подчеркнул российский лидер.

В качестве одного из примеров направлений, где необходима координация усилий между странами, Путин назвал "сохранение климата и природы планеты". "Только вместе мы сможем добиться прогресса в решении таких серьезнейших проблем, как глобальное потепление, сокращение лесного фонда, утрата биоразнообразия, увеличение объема отходов, загрязнение океана пластиком", - перечислил он. Нужно "найти оптимальный баланс между интересами экономического развития и сбережением окружающей среды для нынешнего и грядущих поколений", подчеркнул президент РФ.