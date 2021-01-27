Путин заявил, что Европа и Россия должны вернуться к позитивной повестке дня

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. России и Европе необходимо вернуться к позитивной повестке и наращивать торгово-экономическое взаимодействие. Об этом заявил в среду президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на "давосской неделе".

"Сегодняшняя ситуация является явно не нормальной, нам нужно возвращаться к позитивной повестке дня, в этом интерес и России, и уверен, и европейских стран, - сказал он. - Понятно, что пандемия тоже сыграла свою негативную роль, у нас упал товарооборот с ЕС, хотя он является одним из наших основных торгово-экономических партнеров. Но здесь стоит на повестке дня вопрос возврата к позитивным тенденциям и к наращиванию торгово-экономического взаимодействия".

По словам Путина, диалог России и Европы требует честности и избавления от фобий и проблем прошлого для достижения позитивного этапа отношений.

"Нужно подходить к диалогу друг с другом по-честному. Нужно избавиться от фобий прошлого. Избавиться от того, чтобы использовать во внутриполитических процессах все проблемы, которые нам достались из прошлых веков, смотреть в будущее. Если мы сможем подняться над этими проблемами прошлого, избавиться от этих фобий, то нас ждет, безусловно, позитивный этап наших отношений. Мы к этому готовы, мы этого хотим, мы будем к этому стремиться, - сказал Путин. - Но любовь невозможна, если она декларируется только с одной стороны, она должна быть взаимной".