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Выступление Путина на "давосской неделе"
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Путин заявил, что эпоха попыток выстроить однополярный мир уже миновала

Президент указал, что в мире уже "сформировались и заявили о себе действительно разные центры развития со своими самобытными моделями, политическими системами, общественными институтами"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Время попыток построения однополярного мира уже завершилось. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин в выступлении по видеосвязи на "давосской неделе".

"Очевидно, что эпоха, связанная с попытками выстроить централизованный, однополярный миропорядок, - эта эпоха завершилась. Да собственно, она и не начиналась, была попытка в этом направлении, но и это уже прошло", - сказал он.

"Подобная монополия по своей природе противоречила культурной исторической многоликости нашей цивилизации", - добавил президент РФ.

Путин указал, что в мире уже "сформировались и заявили о себе действительно разные центры развития со своими самобытными моделями, политическими системами, общественными институтами". "Сегодня крайне важно выстроить механизмы согласования их интересов, чтобы абсолютно естественное многообразиие и конкуренция не обернулись анархией и чередой затяжных конфликтов", - продолжил российский лидер.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияВыступление Путина на "давосской неделе"
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