Путин: "цифровые гиганты" уже начали конкурировать с государствами

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. "Цифровые гиганты" играют большую роль в жизни общества и по ряду направлений уже конкурируют с государствами, заявил президент России Владимир Путин, выступая в среду по видеосвязи на "давосской неделе".

Он отметил, что все более значимую роль в жизни общества стали играть современные технологические и, прежде всего, цифровые "гиганты".

"Сейчас об этом много говорят, особенно применительно к событиям, которые в [Соединенных] Штатах происходили в предвыборной кампании, - заметил Путин. - Это уже не просто "гиганты" какие-то экономические - по отдельным направлениям они уже де-факто конкурируют с государствами".

Аудитория таких "гигантов" исчисляется миллиардами пользователей, которые "проводят в рамках этих экосистем значительную часть своей жизни", указал глава российского государства. Он согласился с тем, что монопольное положение таких компаний может быть оптимально для организации технологических и бизнес-процессов. "Но у общества возникает вопрос: насколько такой монополизм соответствует именно общественным интересам?" - добавил он.

Рассуждая об этом, президент России задался вопросом: "Где грань между успешным глобальным бизнесом, востребованными услугами и сервисами, консолидацией "больших данных" и попытками грубо, по своему усмотрению управлять обществом, подменять легитимные демократические институты, по сути узурпировать или ограничивать естественные права человека, как жить, что выбирать, какую позицию свободно высказывать?"

"Мы все это видели только что в Штатах. И все понимают, о чем я сейчас говорю, - резюмировал Путин. - Уверен, что подавляющее большинство людей разделяет такую позицию".