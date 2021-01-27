Путин: договоренности РФ, Азербайджана и Армении по Карабаху последовательно реализуются

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Трехстороннее заявление лидеров России, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху, подписанное в ноябре 2020 года, последовательно выполняется. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая в среду по видеосвязи на "давосской неделе".

По его словам, Москва предприняла активные посреднические усилия, чтобы остановить вооруженный конфликт в районе Нагорного Карабаха. "Как известно, в ноябре было подписано трехстороннее заявление РФ, Азербайджана и Армении. Важно, что оно по большому счету последовательно реализуется, - подчеркнул российский лидер. - Удалось остановить кровопролитие, а это самое главное, добиться полного прекращения огня и начать процесс стабилизации".

"Теперь перед международным сообществом стоит задача оказания помощи пострадавшим районам, в решении гуманитарных проблем, связанных с возвращением беженцев, с восстановлением разрушенной инфраструктуры, с защитой и восстановлением памятников истории, религии и культуры", - добавил президент.