Риск глобального конфликта и ситуация как в 1930-е. Что сказал Путин на "давосской неделе"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Ситуация в мире напоминает 1930-е годы, а пандемия лишь обострила уже существовавшие проблемы, заявил президент России Владимир Путин, выступая в среду по видеосвязи на мероприятии высокого уровня "Давосская повестка дня".

В своем первом в 2021 году выступлении на крупном международном форуме российский лидер предупредил о рисках "потерять целые цивилизационные и культурные материки" и неустойчивости экономики, ориентированной на "золотой миллиард", коснулся проблемы технологических гигантов и призвал Европу избавиться от фобий относительно Москвы.

ТАСС собрал ключевые высказывания российского лидера.

О ситуации в мире

"Конечно же, в истории нет прямых параллелей. Но некоторые эксперты, я с уважением отношусь к их мнению, сравнивают текущую ситуацию с тридцатыми годами прошлого века".

О роли пандемии

"Пандемия коронавируса, <...> ставшая серьезным вызовом всему человечеству, лишь подстегнула, ускорила структурные изменения, предпосылки для которых уже были достаточно давно сформированы. Пандемия обострила проблемы и дисбалансы, также уже ранее накопившиеся в мире".

О риске глобального конфликта

"Конечно, сейчас такой глобальный "горячий" конфликт (как Вторая мировая война - прим. ТАСС), надеюсь, в принципе невозможен. Очень надеюсь. Он означал бы конец цивилизации. <...> Но ситуация может развиваться непредсказуемо и неуправляемо. Если, конечно, ничего не предпринимать для того, чтобы этого не случилось".

О риске "потерять материки"

"Есть вероятность столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии, чреватым борьбой всех против всех, <...> с разрушением не только таких традиционных ценностей (а мы в России дорожим этим), как семья, но и базовых свобод, включая право выбора и неприкосновенность частной жизни. <...> Социальный и ценностный кризис уже оборачивается негативными демографическими последствиями, из-за которых человечество рискует потерять целые цивилизационные и культурные материки".

О продлении СНВ-3

"Безусловно, это шаг в правильном направлении. Тем не менее противоречия закручиваются, что называется, по спирали. Как известно, неспособность и неготовность разрешать подобные проблемы по существу в XX веке обернулись катастрофой Второй мировой войны".

О рисках для экономики

"Абсолютно ясно, что мир не может идти по пути построения экономики, работающей на миллион человек и даже на "золотой миллиард". Это просто деструктивная позиция".

О технологических гигантах

"Сейчас об этом много говорят, особенно применительно к событиям, которые в [Соединенных] Штатах происходили в предвыборной кампании. Это уже не просто гиганты какие-то экономические - по отдельным направлениям они уже де-факто конкурируют с государствами".

О стимулировании экономики

"Если 20-30 лет назад проблему [посткризисного восстановления экономики] можно было бы решить за счет стимулирующей макроэкономической политики, <...> то сегодня такие механизмы уже, по сути, исчерпали себя, не работают, их ресурс практически исчерпан".

Об однополярном мире

"Очевидно, что эпоха, связанная с попытками выстроить централизованный, однополярный миропорядок, - эта эпоха завершилась. Да, собственно, она и не начиналась, была попытка в этом направлении, но и это уже прошло. <...> Подобная монополия по своей природе противоречила культурной исторической многоликости нашей цивилизации".

О взаимной любви с Европой

"Нужно подходить к диалогу друг с другом по-честному. Нужно избавиться от фобий прошлого. <...> Мы к этому готовы, мы этого хотим, мы будем к этому стремиться. Но любовь невозможна, если она декларируется только с одной стороны, она должна быть взаимной".