Врио главы Тамбова уволил своего заместителя из-за некачественных дорожных реагентов

ТАМБОВ, 27 января. /ТАСС/. Врио главы Тамбова Максим Косенков уволил первого заместителя главы администрации города Алексея Власова из-за реагентов на дорогах, которые больше напоминают "комки грязи". Об этом он сообщил на очередном заседании Тамбовской городской Думы в среду.

"Вчера я принял решение и предложил прекратить трудовую деятельность своему первому заместителю главы администрации города Власову Алексею Ивановичу. С сегодняшнего дня он в отпуске, с 21 февраля уволен, соответствующее распоряжение я подписал", - сообщил Косенков.

Врио главы города подчеркнул, что готов работать с людьми, "которые слышат и его, и граждан", в связи с чем намерен и далее принимать "жесткие меры в отношении бездельников". "Блок городского хозяйства должен шевелиться шустрее - от элементарных вещей до более глобальных. А считать, что все нормально, когда мы людям под ноги кидаем комки грязи в качестве пескосоляной смеси, это безобразие", - подчеркнул Косенков.

Кроме того, глава города сообщил об увольнении главы МУП "Пассажирские перевозки", который, по его словам, не смог ничего предложить по поводу совершенствования маршрутной сети города и улучшению качества перевозок в вечернее время.

По словам Косенкова, в ближайшее время он намерен внести на рассмотрение гордумы проект решения о внесении изменения в структуру администрации города Тамбова, который будет направлен на оптимизацию этого органа власти.