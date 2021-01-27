МИД РФ: Москва не пойдет на односторонние уступки Вашингтону в вопросе обмена граждан

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Вашингтон публичными вбросами об обмене гражданами, отбывающими наказание, не вынудит Москву на односторонние уступки. Об этом заявили в среду в МИД РФ.

Как отметили в министерстве, в западной прессе регулярно появляются публикации о якобы ведущейся между Россией и США подготовке обмена гражданами, отбывающими наказание в обеих странах. "Особое внимание в данном контексте американские журналисты уделяют персонам Пола Уилана и Тревора Рида, настойчиво стремясь преподнести их широкой общественности как "невинных жертв", против которых российские власти выдвигают, мол, необоснованные обвинения по сугубо политическим мотивам, - указали в МИД. - В Вашингтоне, похоже, продолжают пребывать в иллюзиях, что подобными публичными вбросами можно будет вынудить нас пойти на односторонние уступки. Пора бы усвоить, наконец, что так построить конструктивный разговор не получится".

В этой связи в дипведомстве напомнили, что Уилан признан виновным в шпионаже и осужден на 16 лет тюремного заключения, а Рид приговорен к девяти годам за нападение на представителей органов охраны правопорядка. "Американским властям не раз напрямую доводились разъяснения по существу содеянного этими гражданами США, - указали в министерстве. - Очевидно, что планомерное раскручивание данного сюжета - один из элементов комплексного давления на нашу страну как по данной конкретной теме, так и в более широком "правочеловеческом" контексте".