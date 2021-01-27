МИД РФ: трехсторонняя группа по Карабаху может провести заседание в ближайшее время

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Заседание трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров России, Азербайджана и Армении по разблокированию всех экономических и транспортных связей в Нагорном Карабахе может пройти в ближайшее время. Об этом заявили в среду в МИД РФ.

"В межведомственном формате вместе с азербайджанской и армянской сторонами ведем подготовку к проведению ее первого заседания в ближайшее время", - отметили в министерстве.

Как подчеркнули в дипведомстве, беспристрастное и ответственное содействие процессу нагорнокарабахского урегулирования было и остается одним из приоритетных направлений российской внешней политики в Закавказье.

"Актуальная задача - обеспечение перехода государств региона от конфронтации к примирению в целях восстановления добрососедских отношений, налаживания межэтнического и межконфессионального мира и доверия, формирования прочных условий для стабильности и процветания на Южном Кавказе", - заявили на Смоленской площади.

О ситуации вокруг Карабаха

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Ситуация в регионе обострилась 27 сентября 2020 года, там начались активные бои.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместили российских миротворцев.

11 января по итогам встречи в Москве Путина, Алиева и Пашиняна было подписано совместное заявление, которое, в частности, предусмотривает создание трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров для разблокирования всех экономических и транспортных связей в регионе.