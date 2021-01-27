В МИД РФ сообщили, что мандат миротворческой миссии в Приднестровье далеко не исчерпан

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Вопрос о реконфигурации миротворческой миссии в Приднестровье можно ставить только после достижения политического урегулирования, однако до этого еще далеко. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Виталий Тряпицын.

По его словам, заявления президента Молдавии Майи Санду о выводе российских миротворцев ничего, кроме недоумения, вызвать не могут. "Мандат миротворческой операции далеко не исчерпан, - сказал он. - Он четко увязывает ее продолжительность с выходом на политические договоренности об урегулировании конфликта. Вопрос о реконфигурации операции, изменении ее статуса можно ставить только тогда, когда будет найдена формула политического решения приднестровской проблемы. До этого пока далеко".

Тряпицын подчеркнул, что приоритетом в настоящее время является нормализация диалога между Кишиневом и Тирасполем, серьезно пострадавшим в 2020 году на фоне внутриполитических перипетий в Молдавии и пандемии коронавируса. Он обратил внимание, что высказывания Санду прозвучали одновременно с ее заявлениями о желании иметь нормальные отношения с Российской Федерацией, включая взаимодействие в приднестровском урегулировании. "Россия в качестве гаранта и посредника в приднестровском урегулировании готова этому содействовать как в рамках многостороннего переговорного формата "5+2", так и в двустороннем плане", - подчеркнул посол.

Ранее Санду заявила о необходимости вывода из Приднестровья Оперативной группы российских войск, боеприпасов и преобразования миротворческой операции в Приднестровье с участием России в миссию гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Ее заявление подверг критике глава непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский, который напомнил, что миротворцы РФ помогли сторонам в 1992 году прекратить кровопролитие. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что изменение статус-кво может привести к дестабилизации в Приднестровье и РФ рассчитывает на обсуждение темы миротворцев и отсутствие резких движений.