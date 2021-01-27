Лавров и глава МИД Армении обсудили реализацию заявлений по Нагорному Карабаху

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в среду по телефону с главой МИД Армении Арой Айвазяном реализацию договоренностей лидеров РФ, Азербайджана и Армении по Нагорному Карабаху.

"Подробно обсужден ход реализации договоренностей, зафиксированных в заявлениях лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, включая аспекты безопасности, гуманитарную составляющую, разблокирование экономических и транспортных связей. В этом контексте подчеркнута важность сопряжения интересов и совместной конструктивной работы всех стран региона", - говорится в сообщении МИД РФ.

Стороны обсудили ряд актуальных вопросов "российско-армянских отношений и международной проблематики".

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе.

11 января Путин, Алиев и Пашинян договорились о создании рабочей группы на уровне вице-премьеров трех стран, которая сконцентрируется на налаживании транспортных и экономических связей в регионе.