МИД РФ: Москва готова развивать связи с Таллином, но не видит такого желания от Эстонии

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Москва готова к развитию отношений с Таллином, но пока не видит желания эстонской стороны снизить антироссийскую риторику и улучшать двусторонние отношения. Об этом в среду заявили в МИД РФ.

"Эстония - наш сосед, и мы неоднократно подчеркивали, что готовы к развитию отношений с этой страной в той же степени, в которой к этому готова эстонская сторона, - подчеркнули в министерстве. - Пока, к сожалению, не видим желания Таллина снизить антироссийскую риторику и улучшать отношения с Россией, в том числе по вопросу вступления в силу пограничных договоров без выдвижения каких-либо территориальных претензий и политических довесков".

В МИД отметили, что в Эстонии формируется новая правящая коалиция, "у которой есть хорошая возможность продемонстрировать конструктивный настрой".

Кроме того, в МИД РФ прокомментировали предложение оппозиционных эстонских политиков вынести на референдум вопрос присоединения республики к РФ. "По поводу так называемого "референдума": речь идет не о предложении эстонского парламента, а о своего рода внутриполитической пропагандистской акции депутатов одной из оппозиционных фракций. Относиться серьезно к этому не стоит", - указали в ведомстве.