МИД РФ: российские миротворцы присутствуют на Голанских высотах, но не под флагом ООН

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российские военнослужащие в составе подразделений военной полиции присутствуют на Голанских высотах в целях обеспечения правопорядка, безопасности и наблюдения за прекращением огня, однако они не могут быть включены в состав "голубых касок". Об этом заявили в среду в МИД России.

"Российская военная полиция оказывает содействие поддержанию правопорядка, обеспечению безопасности и мониторингу за соблюдением режима прекращения боевых действий в ряде сирийских районов, в том числе на Голанских высотах, - отметили в дипломатическом ведомстве. - При этом российские миротворцы не входят в состав Сил ООН по наблюдению за разъединением (СООННР) на Голанских высотах. В соответствии с сирийско-израильским соглашением о разъединении от 1974 года в состав ооновского контингента не могут быть включены представители пяти стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН. В настоящее время в рамках данных сил задействованы военные специалисты из Непала, Уругвая, Индии, Фиджи, Ирландии, Чехии, Бутана, Ганы, Нидерландов".

В МИД РФ обратили внимание на то, что летом 2018 года при поддержке и активном участии России на юго-западе Сирии была успешно проведена операция по ликвидации действовавших там боевиков из различных бандформирований, включая запрещенную в РФ террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Это позволило миротворческому контингенту ООН вернуться в район разъединения на Голанских высотах и возобновить выполнение мероприятий в рамках своего мандата.