Госдума в феврале рассмотрит 70 законопроектов

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Депутаты Госдумы в ходе работы в феврале намерены рассмотреть порядка 70 законопроектов, а также заслушать главу Минэкономразвития Максима Решетникова и обсудить вопрос о назначении новых членов Центральной избирательной комиссии РФ. Это следует из постановления о календаре работы палаты на февраль, которое было принято на пленарном заседании в среду.

"Календарь на февраль у нас предусматривает рассмотрение 70 законопроектов. <...> Четыре законопроекта президентских - это законопроект второго чтения, касающийся регулирования деятельности образовательных организаций в области искусств, направленный на сохранение и развитие отечественной системы подготовки творческих кадров. Законопроекты первого чтения, которыми вносятся изменения в закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации" по вопросу продления срока государственной гражданской службы. И поправки в Земельный, Жилищный, Трудовой кодексы в части приведения некоторых положений в соответствие с Конституцией РФ", - отметил в ходе пленарного заседания первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

В календарь работы Думы на февраль также вошли 34 правительственных законопроекта. Кроме того, на 10 февраля запланировано выступление главы МЭР Максима Решетникова, а 24 февраля будет рассмотрен вопрос о назначении членов ЦИК РФ, отметил Жуков.