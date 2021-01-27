Сенатор назвал имитацией деятельности запрос Украины в Интерпол по полетам в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Запрос прокуратуры Украины по вопросам Крыма в Интерпол о поиске летающих на полуостров самолетов - это имитация работы, поскольку структура не имеет в своем ведении эту территорию, заявил ТАСС в среду член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Так называемая прокуратура Автономной республики Крым, которая является подразделением Офиса генерального прокурора Украины, ранее в среду сообщила в Telegram, что обратилась в украинское бюро Интерпола с запросом о поиске самолетов, летающих в Крым, так как считает это нарушением законодательства. Украина также наложила заочный арест еще на 81 самолет по этой же причине.

"Есть "прокуратура Автономной Республики Крым", они имеют штат определенный, получают зарплату, но при этом прекрасно понимают, что никакой реальной работой они не занимаются, потому что, называясь "прокуратурой Автономной Республики Крым", работают на территории Украины и по сути дела той территории, которая находилась бы в их ведении, у них нет. Поэтому надо что-то такое придумать, имитировать какую-то работу. Вот это в частности и относится к этой имитации", - сказал Цеков.

Сенатор отметил, что ранее подобные иски выдвигались и в отношении морских судов, заходящих в порты Крыма. "При этом замечу, что Великобритания разрешила заходить своим судам морским в порты крымские, используя, в частности, порт Керчь для прохода в порты, которые расположены в Азовском море. Американцы, в частности, разрешили использовать воздушное пространство в пределах аэропорта Симферополя. И на этом фоне они [Украина] принимают такие решения. Конечно, это все останется на бумаге. Никаких реальных поисков этих судов, их арестов со стороны Интерпола не будет", - считает Цеков.

Ранее Украина уже сообщила о том, что в стране были приняты решения о наложении арестов на 109 самолетов российских авиакомпаний за полеты в Крым. В дальнейшем прокуратура просила об аресте еще 44 самолетов. В ведомстве поясняли эти меры тем, что с марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над Крымом, считая его своей территорией. После этого полеты на полуостров Киев расценивает как нарушение правил международных полетов. Служба безопасности Украины расследует уголовные дела "по фактам нарушения должностными лицами иностранных авиакомпаний правил международных полетов и нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее".