Зампостпреда РФ при ООН: Москва все еще настороженно относится к новой администрации США

ООН, 27 января. /ТАСС/. Россия приветствует позитивные шаги США по продлению СНВ-3, но с настороженностью ждет их дальнейших действий. Об этом заявил в среду на брифинге первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

"Я бы сказал, что сейчас у нас больше причин быть оптимистичными, так как вчера наши президенты говорили по телефону и достигли соглашения продлить на пять лет СНВ-3", - отметил дипломат.

"Но предотвращает ли это проблемы в отношениях США и России? - продолжил Полянский. - Я бы так не сказал. Мы знаем состав внутренней команды администрации США по внешней политике, видим людей, которые нам уже знакомы, позицию которых мы уже знаем, и понимаем, что они привнесут на свои посты определенный "багаж". Поэтому мы пока несколько насторожены", - пояснил он.

"Но, конечно, мы будем судить новую администрацию и ее политику в отношении России по конкретным действиям", - подчеркнул зампостпреда РФ. В частности, он обратил внимание на фундаментальную проблему "политики сдерживания" в отношении России.

Во вторник российская и американская стороны обменялись нотами о продлении договора СНВ-3. В своей ноте посольство США в РФ предложило, в соответствии с положениями договора, продлить срок его действия "на период в пять лет до 5 февраля 2026 года". Российский МИД со своей стороны подтвердил "приемлемость данного предложения для Российской Федерации". В среду Госдума единогласно проголосовала за ратификацию этого соглашения, позже за нее проголосовал Совет Федерации.