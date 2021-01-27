Посол РФ заявил, что Москва никогда не примирится с оскорблением памяти победивших фашизм

ВАРШАВА, 27 января. /ТАСС/. Россия считает память о Второй мировой войне и ее жертвах мощнейшим фактором отторжения самой идеи войны и никогда не примирится с оскорблением памяти предков, победивших фашизм. Об этом заявил в среду посол РФ в Польше Сергей Андреев, выступая на проходящей в онлайн-режиме церемонии по случаю 76-й годовщины освобождения Красной армией концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

"Победа досталась нашей стране огромной ценой - погибли 26,5 млн советских граждан, причем две трети из них - гражданское население, ставшее жертвами бомбежек, оккупации, лагерей, блокад, голода и болезней. Помнить о жертвах - наш долг, гордиться Победой - наше неоспоримое право. И с оскорблением памяти наших предков, раздавивших фашизм, мы не примиримся никогда. Пусть на этот счет ни у кого не будет никаких иллюзий", - заявил посол РФ.

"В прошлом году, когда отмечалась 75-я годовщина Победы и окончания Второй мировой войны, мир столкнулся с новым вызовом - пандемией коронавируса, которая напомнила всем нам об уязвимости человечества, о необходимости объединять усилия в противостоянии и новым, и старым угрозам. Появление вакцин против коронавируса дает надежду на скорое преодоление пандемии. Между тем не может не беспокоить ослабевание иммунитета во многих странах перед рецидивами нацизма, безответственности, соблазнами военных авантюр. Память о Второй мировой войне и ее жертвах должна оставаться мощнейшим фактором отторжения в мире самой идеи войны: "Никогда больше!", - сказал Андреев.

В своем выступлении посол призвал хранить память "во всей ее полноте, без изъятий и умолчаний, защищать ее от искажений в угоду политической конъюнктуре, защищать доброе имя живых и павших героев, мирных людей, ставших жертвами нацистов и их пособников, чтобы будущие поколения всегда помнили об ужасе Холокоста и лагерях смерти, чтобы никогда больше человечество не допустило такого безумия".

"Сегодня Международный день памяти жертв Холокоста. Жертвами нацизма стали 6 млн евреев, из них 40% - это граждане бывшего Советского Союза, и потому Холокост для нас - совсем не чужая боль. Такую же участь нацисты готовили и другим "неполноценным народам" - русским, белорусам, украинцам, полякам, цыганам. Крест на этих планах поставила победа антигитлеровской коалиции в 1945 году", - напомнил Андреев.

"Мы по достоинству ценим вклад в общую победу наших союзников, но на три четверти она была завоевана Советским Союзом, и главные силы гитлеровской Германии были перемолоты на советско-германском фронте, где плечом к плечу с Красной армией - русскими, украинцами, белорусами, татарами, евреями, армянами, казахами, грузинами, узбеками, азербайджанцами, молдаванами, людьми десятков других национальностей - сражались две армии Войска Польского", - добавил он.

Годовщина освобождения

В этом году из-за пандемии коронавируса мероприятия в память о 76-й годовщине освобождения Красной армией концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме проводятся в онлайн-режиме. Ведущая тема проходящей в интернете церемонии - судьба детей в Освенциме.