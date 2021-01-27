Толстой призвал "не минировать" дискуссией о Навальном отношения России и Европы

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы, глава делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой в среду призвал в ходе дискуссии вокруг дела Алексея Навального опираться на факты и не подрывать отношения России и Европы.

"Базовой ценностью организации Совета Европы является верховенство права. Так по какому праву, уважаемые коллеги, вы сейчас в отношении дела Навального опираетесь не на факты, а на мнения? Каким образом вы говорите об отравлении, если на эту тему нет решения суда?" - сказал Толстой в ходе дебатов об аресте Навального, организованных в ПАСЕ.

Парламентарий подчеркнул, что Навальный "не политический заключенный", каким его пытаются представить некоторые члены ассамблеи "и каким он сам хочет казаться". Толстой напомнил о реальных уголовных делах, возбужденных в отношении Навального в РФ.

Вице-спикер Госдумы при этом заметил, что "перед тем, как самолет должен был срочно сесть с больным Навальным в Омске, был звонок из Германии со словами о том, что омский аэропорт заминирован". "Вот я бы не хотел, чтобы наша дискуссия минировала будущее Совета Европы и будущее России с Европой, - резюмировал Толстой. - Конечно, мы готовы сотрудничать вместе с вами, но опираясь на факты, а не на выкрики и наглые пропагандистские клише, которые сегодня мы к сожалению слышим в этом зале на протяжении всей сессии".

Навальный, дважды осужденный условно за хищения, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 10 января в аэропорту Шереметьево, куда прибыл его рейс из Берлина. Химкинский суд Московской области оставил его под стражей до 15 февраля. 2 февраля суд должен принять решение по ходатайству о замене ему условного наказания на реальное.