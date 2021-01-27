Заседание трехсторонней рабочей группы по Нагорному Карабаху состоится 30 января

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Заседание трехсторонней рабочей группы по разблокированию экономических и транспортных связей в Нагорном Карабахе состоится 30 января в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука.

"С взаимного согласия сторон по предложению армянской стороны намечавшееся ранее первое заседание трехсторонней Рабочей группы под совместным председательством вице-премьеров Азербайджанской Республики, Республики Армения и заместителя председателя правительства Российской Федерации состоится 30 января 2021 года в Москве", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что заседание трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров России, Азербайджана и Армении может пройти в ближайшее время.

О ситуации вокруг Карабаха

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Ситуация в регионе обострилась 27 сентября 2020 года, там начались активные бои.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместили российских миротворцев.

11 января по итогам встречи в Москве Путина, Алиева и Пашиняна было подписано совместное заявление, которое предусматривает и создание трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров для разблокирования всех экономических и транспортных связей в регионе.