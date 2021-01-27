Депутат Ярославской облдумы Хитрова назначена и.о главы реготделения "Единой России"

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Депутат Ярославской областной думы Ольга Хитрова будет исполнять полномочия секретаря регионального отделения "Единой России", ранее эту должность занимал погибший в декабре 2020 года, Алексей Константинов. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения партии.

"Президиум Генерального совета партии "Единая Россия" возложил исполнение полномочий секретаря Ярославского регионального отделения на депутата областной думы Ольгу Хитрову", - говорится в сообщении.

Хитрова с 2008 года избирается депутатом Ярославской областной думы. В настоящее время является председателем комитета думы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи. В региональном отделении партии Хитрова руководит развитием и продвижением партийных проектов, а также возглавляет проект "Культура малой родины".

"Избрать секретаря предстоит региональной партийной конференции тайным альтернативным голосованием", - уточняет пресс-служба. Дата конференции пока не определена.

Авария с участием автомобиля Hyundai, за рулем которого был председатель Ярославской облдумы, секретарь регионального отделения "Единой России" Алексей Константинов, произошла 30 декабря на трассе Сергиев Посад - Калязин - Рыбинск - Череповец. По предварительным данным, Hyundai выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Mazda. Константинов погиб на месте, женщина - водитель второй машины с травмами была доставлена в больницу, где впоследствии умерла.