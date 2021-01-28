Парламентарии Амурской области проголосовали за сокращение числа депутатских мандатов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 января. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Амурской области проголосовали за изменение числа парламентариев. Изменения в устав Амурской области внесены во втором (окончательном) чтении, сообщила в четверг пресс-служба законодательного органа.

"Парламентарии во втором чтении приняли поправки в главный закон региона <...> Численный состав законодательного собрания изменен: вместо нынешних 36 депутатов в следующем созыве будут работать 27", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с инициативой об изменении числа депутатов выступил председатель парламента Вячеслав Логинов. Инициативу спикер аргументировал общероссийской тенденцией к снижению числа чиновников и депутатов.

"Это решение - часть большой административной реформы, которая стартовала в Амурской области с появлением первых муниципальных округов, в которой Законодательное Собрание принимает непосредственное участие, наделяя округа правовым статусом <...> Если мы планируем сократить число депутатов в муниципальных образованиях со 100-120 до 15-20, то сами должны стать примером, локомотивом будущих преобразований", - сказал он.

В законодательном собрании уточнили, что об изменении избирательной схемы, количестве так называемых одномандатников и списочников в составе регионального парламента речи пока не идет.

Выборы депутатов законодательного собрания Амурской области седьмого созыва прошли в 2016 году. Срок полномочий депутатов составляет пять лет. Очередные выборы состоятся в сентябре 2021 года.