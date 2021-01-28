Небензя направил Гутерришу письмо с примерами героизации пособников нацизма на Украине

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя направил письмо генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу с примерами героизации пособников нацизма на Украине. Об этом в четверг сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

"Накануне Дня памяти жертв холокоста (27 января) наше постпредство распространило уникальный в своем роде документ, касающийся масштабов героизации пособников нацистов и "соисполнителей" холокоста на Украине. Дабы избежать обычных для таких случаев обвинений в "российской пропаганде", которыми наши украинские коллеги так любят прикрывать свои преступные деяния такого рода, мы пошли другим путем: к нашему письму приложена подборка твитов председателя украинского Еврейского комитета Эдуарда Долинского за один год, в которых он методично фиксирует подобные случаи", - написал Полянский.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН отметил, что в одной из недавних публикаций на англоязычной версии сайта МИД Украины холокост приписывается СССР, фашистская Германия при этом не упоминается.

Переданный в ООН документ будет через некоторое время издан как документ Совета Безопасности S/2021/81, указал Полянский.

Международный день памяти жертв холокоста отмечается 27 января по решению ООН в день освобождения Красной армией в 1945 году лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, в котором были убиты более 1,1 млн человек, в том числе около 1 млн евреев. По оценкам историков, общее число жертв холокоста превышает 6 млн.