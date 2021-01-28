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Матвиенко поздравила нового генсека ПАСЕ с вступлением в должность

Спикер Совета Федерации считает, что Деспина Хатзивасилиу-Цовилис станет вдохновляющим примером для многих активных женщин

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что гречанка Деспина Хатзивасилиу-Цовилис, которая стала новым генеральным секретарем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), станет вдохновляющим примером для многих женщин. Об этом Матвиенко написала в поздравительной телеграмме, адресованной избранному генсеку организации.

Деспин Хатзивасилиу-Цовилис ранее стала первой женщиной, избранной на пост генерального секретаря ПАСЕ.

"В богатой истории авторитетной организации это событие имеет особое значение - Вы станете первой женщиной на посту генерального секретаря, вдохновляющим примером для многих активных женщин, которые стремятся проявить себя в политике, бизнесе, науке", - подчеркнула Матвиенко.

Она добавила, что российские сенаторы знают Хатзивасилиу-Цовилис как организатора, умеющего выстраивать отношения с людьми разных политических взглядов и добиваться результата. "Рассчитываю, что и далее Ваши созидательная энергия, способность находить компромисс и действовать продуктивно будут способствовать развитию конструктивного сотрудничества с РФ, созданию благоприятных условий для укрепления взаимопонимания и доверия", - добавила спикер Совфеда.

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Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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