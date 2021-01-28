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Соглашение о продлении ДСНВ
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Песков: Путин незамедлительно подпишет закон о ратификации соглашения о продлении ДСНВ

В этом вопросе важна скорость, отметил пресс-секретарь президента
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин незамедлительно подпишет закон о ратификации соглашения о продлении ДСНВ, как только получит документ, тут важна скорость. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Как только он [документ] поступит, он будет незамедлительно подписан. Здесь очень важна скорость, и потом уже обменяться соответствующими решениями", - сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, когда могут начаться консультации по новому договору СНВ, который придет на смену продлеваемому, Песков сказал: "Об этом рано говорить".

В среду соглашение о продлении ДСНВ на пять лет, внесенное главой государства, единогласно ратифицировали депутаты Госдумы и члены Совета Федерации. За день до этого состоялся телефонный разговор Путина с президентом США Джо Байденом. Отвечая на вопрос, как лидерам удалось договориться так быстро по теме ДСНВ, Песков ранее пояснил, что "этому предшествовала достаточно напряженная работа".

Россия и США договорились о продлении ДСНВ без предварительных условий, как на этом настаивала Москва.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСоглашение о продлении ДСНВ
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