Песков сообщил, что дата послания президента Федеральному собранию пока не определена

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Дата послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ пока не определена. Об этом ТАСС заявил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Еще нет даты послания", - сказал он.

20 января, отвечая на аналогичный вопрос журналистов, Песков также отмечал, что дата послания пока не определена, а ее формат будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Представитель Кремля заверил, что "по мере того, как президент определится с датой оглашения послания", журналисты будут проинформированы.

Источник в российском парламенте сообщал ТАСС, что оглашение очередного послания президента Федеральному собранию может состояться в середине февраля.