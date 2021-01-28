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Песков сообщил, что дата послания президента Федеральному собранию пока не определена

Ранее источник в российском парламенте сообщал, что оглашение послания может состояться в середине февраля

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Дата послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ пока не определена. Об этом ТАСС заявил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Еще нет даты послания", - сказал он.

20 января, отвечая на аналогичный вопрос журналистов, Песков также отмечал, что дата послания пока не определена, а ее формат будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Представитель Кремля заверил, что "по мере того, как президент определится с датой оглашения послания", журналисты будут проинформированы.

Источник в российском парламенте сообщал ТАСС, что оглашение очередного послания президента Федеральному собранию может состояться в середине февраля.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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