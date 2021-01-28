Пескову ничего не известно о подготовке каких-либо акций в поддержку президента

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не осведомлен о подготовке каких-либо акций в поддержку российского лидера Владимира Путина.

"Мне, честно говоря, ничего не известно на этот счет. Я не располагаю такой информацией. Может, кто-то подавал заявки в каких-то городах, а может быть, и нет", - сказал Песков, отвечая на вопрос, известно ли администрации Кремля что-либо о подготовке подобных мероприятий. "Вы знаете, заявки не в администрацию президента подаются. Это надо городские власти спрашивать", - добавил представитель Кремля.

Песков при этом отметил, что знает о том, что "многие высказываются в поддержку президента и изъявляют готовность принимать участие в различных акциях". "Но мне не известно о том, что они как-то организовывались", - заключил пресс-секретарь российского лидера.