Песков: качество многих "расследований" не позволяет тратить время на знакомство с ними

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Качество "расследований", которые публикуются в интернете, зачастую не вызывает желания тратить время на ознакомление с ними, заметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отрицательно ответил в четверг на вопрос журналистов, ознакомились ли в Кремле с очередным расследованием, связанным с Алексеем Навальным. При этом Песков отметил, что "чем больше таких расследований, тем меньше времени остается на знакомство с ними".

"Зачастую их качество, собственно, не является основанием для этого знакомства, не хочется просто тратить время", - добавил представитель Кремля.