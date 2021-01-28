Рябков считает продление ДСНВ недостаточным шагом для укрепления глобальной безопасности

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) не является достаточным для реального укрепления системы глобальной безопасности и стабильности, необходима систематическая работа по этому направлению. Об этом заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире передачи "Большая игра" на Первом канале.

"Хорошо, что продлили [ДСНВ], и займемся плотно диалогом, я надеюсь, и формализованным диалогом тоже с США по всему этому комплексу вопросов. Но я думаю, что ученые-атомщики с "Часами Судного дня" [не передвинув стрелки часов подальше от полуночи] не погрешили против истины. Это [продление ДСНВ] абсолютно необходимый, но недостаточный шаг для того, чтобы можно было сказать о реальном укреплении глобальной безопасности и снижении соответствующих рисков. Нам необходима систематическая работа", - сказал он.

Во вторник российская и американская стороны обменялись нотами о продлении договора СНВ-3. В своей ноте посольство США в РФ предложило в соответствии с положениями договора продлить срок его действия "на период в пять лет - до 5 февраля 2026 года". Российский МИД со своей стороны подтвердил "приемлемость данного предложения для Российской Федерации". В среду Госдума единогласно проголосовала за ратификацию этого соглашения, позже за нее проголосовал Совет Федерации.