Спикер ПАСЕ передал в регламентный комитет жалобу на поведение украинского депутата

ПАРИЖ, 28 января. /ТАСС/. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс принял жалобу российской делегации на поведение украинского депутата Алексея Гончаренко в связи с оскорблениями, к которым он неоднократно прибегал в ходе дебатов, и передал протоколы заседания в регламентный комитет. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС глава делегации РФ в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Я довел до сведения председателя ПАСЕ о том, что такое [поведение] недопустимо, и потребовал от него принятия срочных мер. Он заверил, что такие меры принял и что все стенограммы переданы в [регламентный] комитет, который их будет рассматривать и будет принимать меры в отношении парламентария, который себе такое позволяет. Мы себе таких демаршей не позволяем, хотя нам тоже есть что сказать", - заявил он.

В ходе дебатов по резолюции о полномочиях российской делегации в четверг депутат с Украины, по словам Толстого, "в очередной раз скатился до абсолютно хамских высказываний и оскорблений - как в адрес членов нашей делегации, президента, так и страны в целом".

При этом российская делегация уже не первый день подряд обращает внимание ассамблеи на поведение Гончаренко. Как в ходе дебатов по поводу ситуации с Алексеем Навальным в среду, так и в ходе дискуссий по вопросу полномочий делегации РФ депутаты из других стран также указывали на недопустимость подобных заявлений со стороны украинского парламентария. "Думаю не стоит называть "ручной собачкой" эту ассамблею, где заседают парламентарии из 47 стран, нужно с уважением относиться к ней", - заявил, в частности, голландский сенатор Тини Кокс. "Все эти личные оскорбления нам не помогают и не свидетельствуют о компетенции политика - скорее наоборот", - заявил в свою очередь немецкий депутат Франк Швабе.

"Хочу напомнить каждому в этом зале: у нас есть правила поведения в зале заседаний. Любой вопрос, который я буду рассматривать как потенциальное нарушение, будет передаваться и уже передается в регламентный комитет. Не мне решать, какие вопросы, но передача такая будет", - заявил Дамс во время заседания.

Несмотря на все высказанные замечания, Гончаренко позже вновь взял слово и завершил свое выступление очередным оскорблением в адрес главы российской делегации.