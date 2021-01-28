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Выход России из Договора по открытому небу

Рябков: европейцы не предприняли никаких усилий для сохранения Договора по открытому небу

15 января МИД России распространил заявление о запуске внутригосударственных процедур по выходу из ДОН

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Европейские союзники США не предприняли никаких действий для того, чтобы ответить на минимальные требования Москвы в целях сохранения Договора по открытому небу (ДОН). Об этом заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире передачи "Большая игра" на Первом канале.

По его словам, в последние годы европейцы ничем не поспособствовали укреплению глобальной безопасности, отметившись лишь "серьезной поддержкой ряда деструктивных действий Вашингтона в этой сфере". "Выход из ДОН, к моему глубочайшему удивлению, не вызывал никакого движения со стороны союзников США в Европе с целью сохранить этот документ. Они не предприняли ничего для того, чтобы обеспечить удовлетворение хотя бы минимальных наших требований", - отметил Рябков.

15 января МИД РФ распространил заявление о запуске внутригосударственных процедур по выходу из ДОН. Дипведомство объяснило такой шаг отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях, то есть после выхода из него США. По завершении процедур соответствующее уведомление будет направлено депозитариям договора.

Вашингтон на протяжении нескольких лет обвинял Москву в избирательном выполнении ДОН и нарушении ряда положений этого многостороннего соглашения. Россия также предъявляла США претензии, относившиеся к имплементации договора. США вышли из ДОН 22 ноября 2020 года.

Теги
РоссияРябков, Сергей АлексеевичВыход России из Договора по открытому небу
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