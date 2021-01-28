Кабулов на встрече с талибами выступил за содержательный диалог по Афганистану

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов на встрече с делегацией катарского политического офиса движения "Талибан" (запрещено в РФ) выступил за скорейший запуск содержательных межафганских переговоров, ведущих к прекращению гражданской войны и формированию эффективного государственного руководства. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

"В ходе мероприятия российская сторона высказалась в пользу скорейшего запуска содержательных и конструктивных межафганских переговоров, ведущих к прекращению кровопролитной гражданской войны и формированию эффективного общенационального государственного руководства в Афганистане", - отметили в дипведомстве.

Представители талибов выступили в поддержку активных усилий Москвы на треке национального примирения, дали высокую оценку роли и потенциалу России в содействии афганскому народу в деле построения мирного, независимого и экономически самодостаточного государства, подчеркнули в министерстве.