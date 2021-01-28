Лавров 29 января в Москве проведет переговоры с вице-премьером ПНС Ливии

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в пятницу в Москве встречу с вице-премьером Правительства национального согласия Ливии Ахмедом Майтыгом. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"29 января в Москве состоится встреча главы российского внешнеполитического ведомства с заместителем председателя Правительства национального согласия Ливии Ахмедом Майтигом", - сказала дипломат.

По ее словам, ожидается, что стороны обсудят перспективы ливийского урегулирования и развитие российско-ливийского сотрудничества.

В Ливии уже долгое время существуют два органа исполнительной власти. ПНС Фаиза Сарраджа в Триполи вместе с возглавляемым им же Президентским советом (исполняет роль главы государства) и Высшим государственным советом (ВГС, исполняет исключительно консультативную роль) и восточный кабмин, поддерживаемый Палатой представителей и Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара.