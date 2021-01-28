{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Захарова сообщила, что ООН согласовывает с Баку и Ереваном отправку миссии в Карабах

Дипломат подчеркнула, что Россия поддерживает взаимодействие ООН с Азербайджаном и Арменией по всем вопросам оказания гуманитарной помощи

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Структуры ООН продолжают согласовывать с Азербайджаном и Арменией отправку в Нагорный Карабах комплексной оценочной миссии. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы считаем полезным подключение профильных международных структур. В настоящее время в Нагорном Карабахе и прилегающих районах активно работает МККК. Что касается специализированных агентств ООН, то руководство ООН находится в контакте с азербайджанской и армянской сторонами и продолжает согласовывать модальность отправки в Нагорный Карабах комплексной оценочной миссии", - сказала она.

Россия поддерживает взаимодействие ООН с Баку и Ереваном по всем вопросам оказания гуманитарной помощи, подчеркнула Захарова.

Теги
АзербайджанАрменияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
Захарова: поездка сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Нагорный Карабах запланирована
Читать полностью