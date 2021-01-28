Захарова: поездка сопредседателей минской группы в Карабах запланирована, даты пока нет

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Визит сопредседателей минской группы ОБСЕ в Нагорный Карабах запланирован, детали поездки сейчас согласуются. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Действительно, поездка [сопредседателей минской группы ОБСЕ] в Нагорный Карабаха обозначена, значится в планах сопредседателей. Даты этого визита пока не определены. Детали сейчас согласуются со всеми заинтересованными сторонами", - сказала она.

27 сентября прошлого года в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, на спорной территории начались активные бои. 9 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместили российских миротворцев.

18 января министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что тема статуса Нагорного Карабаха сознательно не упомянута в заявлении от 9 ноября. По его словам, вопросом статуса региона "в том числе будут заниматься и сопредседатели минской группы ОБСЕ".